Deutsche Crosslauf-Meisterschaft in Sonsbeck : Klaus Knieriem läuft knapp an Medaille vorbei

Kreis Kleve Der Athlet des LV Marathon Kleve belegt in der Altersklasse M 35 den vierten Rang. Sein Klubkollege Luca Fröhling wird Neunter im U-23-Wettbewerb.

Die Leichtathleten des Kreises Kleve gingen bei der Deutschen Crosslauf-Meisterschaft in Sonsbeck bei der Medaillenvergabe nicht leer aus. Zweimal Edelmetall gab es für die Starterinnen des TSV Weeze in der Altersklasse W 70 im Rennen über 4,1 Kilometer. Marianne Spronk sicherte sich im Wettbewerb, bei dem nur drei Athletinnen in die Wertung gekommen waren, in 24:59 Minuten die Vizemeisterschaft hinter Lilo Hartenberger (LAZ Birkenfeld), die in 23:51 Minuten den Titel gewann. Den Bronzerang belegte TSV-Läuferin Monica Voss in 29:47 Minuten. Ulrike Zeitz-Kempkens vom TSV Weeze erreichte in der Klasse W 50 in 18:49 Minuten Platz acht. Maria Voss (TSV Weeze) wurde in der Klasse W 65 in 21:04 Minuten Fünfte.