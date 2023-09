Nach angeblicher Kopfnuss-Attacke Kevelaerer SV verzichtet nach letzten Vorfällen auf Spiel beim TuS Asterlagen

„Wir wollen uns in der Sache klar positionieren, weil wir aktuell kein gutes Gefühl haben, wenn wir in Asterlagen spielen müssen. Uns ist klar, dass dies auch eine Art von Vorverurteilung ist. Aber die Interessen meiner Spieler, die sich beim einem Auftritt in Asterlagen nicht wohlgefühlt hätten, gehen nun einmal vor. Wir haben auch im Gespräch mit Staffelleiter Holger Tripp nach Alternativen gesucht. Die gab es für uns aber nicht. Deshalb treten wir nicht an, auch wenn uns bewusst ist, dass wir dadurch die drei Punkte verlieren werden“, sagt Znak. Sein Team sei eventuell bereit gewesen, das Spiel zu bestreiten, wenn es ohne Zuschauer stattgefunden hätte. „Doch diese Möglichkeit besteht nicht“, so Znak.