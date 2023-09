Fußball-Bezirksliga SV Rindern stoppt den Höhenflug des Kevelaerer SV

Die Gäste aus Rindern gingen bereits in der fünften Minute in Führung. Nach einem Weitschuss von Björn Gatermann versenkte Alexander Tissen den Abpraller zum 1:0. Bei einer Ecke in der 35. Minute unterlief dem Kevelaerer Cedric Hacks ein Eigentor zum 0:2. Der KSV kam zunächst durch einen Treffer von Marvin Schulz (40.) zurück in die Partie, ehe der Platzverweis für ungleiche Verhältnisse sorgte.