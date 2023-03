Fußball-Kreispokal Kevelaerer SV zieht kampflos in die letzte Runde ein

In der dritten Runde des Kreispokals kommt es am Mittwoch somit nur noch zu zwei Bezirksliga-Duellen. Der SV Rindern, der um den Klassenerhalt bangt, hat um 20 Uhr Viktoria Goch, seit Sonntag wieder Spitzenreiter in der Liga, zu Gast. „Der Abstiegskampf hat Vorrang. Deshalb werde wir nicht nur Spieler schonen, die angeschlagen sind, sondern auch Stammkräfte“, sagt Christian Roeskens, Trainer des SV Rindern. Für Daniel Beine, Coach der Viktoria, ist das kein Thema. „Der Pokal ist für uns wichtig. Denn wir wollen unbedingt in den Niederrheinpokal kommen“, sagt Beine. Die drei Teilnehmer des Kreises am Wettbewerb auf Verbandsebene werden in der nächsten Runde ermittelt.