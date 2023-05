Fußball-Bezirksliga Kevelaerer SV feiert nach Sieg gegen Alemannia Pfalzdorf den Klassenerhalt

Auf dem Sportplatz bei Scholten prallten am Sonntag nach dem Abpfiff zwei Gefühlswelten aufeinander. Gastgeber Kevelaerer SV konnte nach dem 4:1 (2:1)-Heimsieg gegen Alemannia Pfalzdorf den Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga feiern. Für Neuling Alemannia hingegen besteht nun auch rechnerische Gewissheit: Der Weg führt wieder zurück in die Kreisliga A.