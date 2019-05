Fußball : Die SG steigt in die Kreisliga-Beletage auf

Kessel/Hommersum/Hassum Die SG Kessel, Hommersum und Hassum feierte nach zweijähriger Abstinenz eine überragende Rückkehr in die „Bundesliga des kleinen Mannes“.

„Von Beginn an war die Leistungsbereitschaft groß, und so gewannen wir die ersten zehn Ligapartien am Stück. Eine schon zu diesem Zeitpunkt bemerkenswerte Serie, die uns dann auch während der Winterpause vom Platz an der Sonne hat grüßen lassen. Zwischenzeitlich wuchs in der Truppe die Erkenntnis, dass man in dieser Saison mehr als ‚nur‘ einen Platz in der Spitzengruppe erreichen könnte“, sagt Wehmen. Die Spielgemeinschaft ergriff die Chance des ersten Matchballs und besiegte den zu diesem Zeitpunkt schärfsten Verfolger Weeze II am 28. April mit 1:0. Eine solche Saison, an deren Ende der Aufstieg in die Kreisliga A steht, kommt nicht von ungefähr. Nicht unerwähnt bleiben darf aber der Einsatz der Famillie Elbers sowie Michael Roelofs rund um die Plätze in Kessel und Hassum und die vorbildliche Arbeit der Vorstände beider Vereine. „Die Meisterschaft ist nicht der Erfolg einzelner, sondern die Belohnung für den großen Einsatz aller“, sagt Wehmen. Nun zu den Meistermachern, die in einem Interview darlegen, wie sie den Aufstieg bewerkstelligten und die Zukunft sehen. Zunächst ein kleiner Steckbrief der beiden Niederländer: Geert Derksen, 52 Jahre alt, Industriekaufmann, spielte als Libero in Doetinchem in der holländischen 2. Liga, wechselte zum SV Vrasselt und schaffte mit dem VfB Kleve den Aufstieg in die Verbandsliga. Als Trainer war er in Babberich sowie bei Concordia Wehl tätig. Nico Berendsen, 48 Jahre alt, Lkw-Fahrer, spielte als torgefährlicher Stürmer in Oosterbeek und Aalten sowie bei Olympia Bocholt in der Landesliga. Seit 2016 sind die beiden als Trainergespann unterwegs und sehen sich beide als gleichberechtigte Partner, die vieles miteinander bereden.