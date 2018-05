Lokalsport: Kersten mit Doppelpack

Kleve Fußball-Bezirksliga, Gruppe 5: GSV Geldern - SGE Bedburg-Hau 0:3 (0:2).

In den ersten vier Minuten waren es aber die Platzherren, die die Führung vor Augen hatten. Kurz nach dem Anstoß probierte es ein GSV-Akteur von der Mittellinie, Eintracht-Keeper Jason Olschewski konnte gerade noch so zur Ecke klären. Auch die folgenden zwei Standardsituationen waren gefährlich, doch ohne Gegentreffer übernahmen die Bedburg-Hauer das Heft des Handelns. Christian Klunder ließ zwei Großchancen aus, auch Maximilian Janssen fand in mehreren Situationen nicht sein Glück vor dem Gelderner Kasten. In der 22. Minute war es dann Falko Kersten, der nach einem Konter GSV-Torwart Marcel Siepmann umspielte und zum 1:0 für seine Farben einschob. Die Gäste von der Schulstraße blieben am Drücker und kreiierten dabei noch einen kompakten Deckungsverbund. Das Lauern auf schnelle Gegenangriffe bei nun hochstehenden Gastgebern funktionierte auch wieder in Minute 39: Wieder kam Kersten an das Spielgerät und schloss dann im Fallen per Bogenlampe zum 2:0 ab.