Reitsport Ein Springfestival voller Nervenkitzel

Tag drei des Keppelner Springfestivals hatte neben hervorragendem Pferdesport ein sehenswertes Showprogramm der jüngsten Reiter mit Maskottchen Hötzi auf Lager. Nach dem Punktespringen der Klasse S*, in dem Marc Boes (Union Jack JPS) als Sieger die Bahn verließ, folgte das Zwei-Sterne-Springen der Klasse S, in dem unter anderen um den Ehrenpreis der Gemeinde Uedem geritten wurde. Diesen gewann Frederic Tilmann (Kaddylac, 0/37,22 Sekunden) vor Sebastian Holtgräve-Osthues (Delbrück) mit Con Caneau, 0/39,87). Der „Harmonie- und Fairness-Preis“ ging an Laurens Houben. Den Schlusspunkt setzte das mittelschwere Springen. Der Keppelner Jörg-Leon Zahn behauptete sich mit Cassilano‘s Carla vor dem Kranenburger Finn Schulte-Geldermann mit Cassina Blue – beide hatten den Parcours fehlerfrei bewältigt.