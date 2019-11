Fußball : Kellerkinder ohne Punktgewinne

Kreis Kleve-Geldern Fußball-Kreisliga B Kleve-Geldern: Viktoria Goch II und Keeken/Schanz erfolgreich.

Viktoria Goch II - SV Bedburg-Hau 6:1 (2:1): Einen letztlich souveränen Sieg holte die Zweitvertretung der Gocher Viktoria. Mit Unterstützung von Lukas Jacobs, Robert Nafin und Jonathan Klingbeil aus dem Kader der Bezirksliga-Mannschaft gewann die Elf von Ernes Tiganj mit 6:1. Dabei hatte zunächst Abwehrspieler Lars Johnson mit einem Eigentor die Gäste in Führung gebracht (5.), die Fatih Onur aber per Freistoß postwendend ausgleichen konnte (8.). Noch vor dem Pausenpfiff sorgte Offensivkraft Klingbeil für das 2:1, was gleichbedeutend mit dem Halbzeitstand war (32.). „Bis zu dem Zeitpunkt haben wir nicht unser Spiel auf den Platz gebracht, was uns nach Korrekturen in der Pause in Hälfte zwei aber wirklich gut gelungen ist“, sagte Tiganj anschließend.