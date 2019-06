Tennis : Kellener 5:4-Sieg gegen TC Kartause

Kleve-Kellen Am 4. Spieltag war bei den Herren 60 des Tennisclubs Kellen der TC Kartause aus Düsseldorf zu Gast.

(RP) Beide Teams waren mit 2:1-Siegen in die Medensaison gestartet und hatten damit bereits den Klassenerhalt in der 2. Verbandsliga gesichert. Bei sommerlichen Temperaturen entwickelte sich ein ausgeglichenes Match, in dem die Kellener Senioren am Ende knapp mit 5:4 die Oberhand behielten.