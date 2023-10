Bundesliga im Sportkegeln Aufsteiger SK Kleve macht weiter seine Hausaufgaben

Aufsteiger SK Kleve hat in der Damen-Bundesliga im Sportkegeln eine Überraschung geschafft. Die Mannschaft behielt im Heimspiel gegen den bisherigen Tabellenzweiten Preußen Lünen, der bis dahin alle Partien gewonnen hatte, mit 2:1 (4908:4802 Holz, 43:35 Zusatzpunkte) die Oberhand. Der Neuling fiel trotz des Erfolges zwar vom vierten auf den fünften Rang zurück. Doch der Rückstand auf Platz vier, der am Ende der regulären Saison die Teilnahme an der Meisterrunde und damit den sicheren Klassenerhalt bedeutet, beträgt nur einen Zähler.