Springevent beim Club der Pferdefreunde Katrin Eckermann gewinnt Großen Preis von Goch

Höhepunkt am zweiten Turniertag war das Ein-Sterne-Springen der Klasse S, bei dem die Hindernisse eine Höhe von 1,40 Metern aufwiesen. 29 Starterpaare kämpften in der Prüfung um das Championat von Goch – zehn überritten die Ziellinie ohne Strafpunkt. Zu ihnen gehörte auch Kristin Lange vom RFV von Driesen-Asperden Kessel mit Celest. Hochkonzentriert lenkte Lange den Wallach in teils engen Wendungen über die Hindernisse. Damit machte sie Boden gut und beendete den Parcours in 51,93 Sekunden. Eine Zeit, an die weder der Zweitplatzierte Frank Brücker (RV Jagdfalke Brünen) mit Delgaro AS (0/53,02) noch die Dritte Jette Roosen (RV Kranenburg) mit Sisley (0/53,61) annähernd herankamen.