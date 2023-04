Reitsport Katrin Eckermann triumphiert erneut in Miami

Neben Eckermann absolvierten nur sieben von 39 Starterpaaren den Grand-Prix-Parcours an der Atlantikküste strafpunktfrei. Schnellster Reiter war der Deutsche David Will mit dem elfjährigen Wallach My Prins van Doperheide, der im Stechen nach 39,14 Sekunden die Ziellinie überritt. Das wäre der Sieg gewesen, wenn da nicht die letzte Stange gefallen wäre, was ihn am Ende auf Rang fünf zurückwarf.