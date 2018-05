Lokalsport: Karlfried Scharff 80 Jahre bei der Concordia

Kleve Jahrshauptversammlung beim FC Concordia Goch. Vorsitzender Peter Bender wiedergewählt.

Der 1. Vorsitzende Peter Bender eröffnete die Jahreshauptversammlung des FC Concordia Goch in der Gaststätte "König am Markt" in Goch. Es konnten zunächst einige Ehrungen vorgenommen werden. Für 40 Jahre Mitgliedschaft (goldene Nadel): Michael Schöndeling (nicht anwesend), für 50 Jahre (Urkunde): Klaus Becker (nicht anwesend), und für erstaunliche 80 Jahre Mitgliedschaft (Urkunde): Karlfried Scharff.

Danach folgten die Berichte aus den einzelnen Abteilungen. Für den Vorstand ließ Peter Bender das abgelaufene Geschäftsjahr Revue passieren, das sehr positiv gelaufen sei. Die Vorbereitungen auf die 100-Jahrfeier in 2019 seien in vollem Gange. Er bedankte sich bei allen Mitwirkenden für den ehrenamtlichen Einsatz. Wolfgang Schmitz berichtete über das sportliche Geschehen im Verein, was diesmal nicht so gut gelaufen sei wie in den Jahren zuvor. Positiv sei jedoch die Handi-Cap- Mannschaft um die Trainer Uwe Peters, Achim Füchsel und Hubert Teller in Erscheinung getreten.