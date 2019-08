Fußball-Oberliga : „Wir wollen uns in dieser Spielzeit früher retten“

Kleve 1. FC Kleve Spielerfotos Fabio Forster. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Kleves Kapitän Fabio Forster spricht über die Neuzugänge und wie sie dem Team helfen. Die Verantwortlichen hätten einen ausgezeichneten Job gemacht.

In seiner dritten Saison führt Fabio Forster das Oberliga-Aufgebot des 1. FC Kleve nun bereits als Spielführer aufs Feld. Wenige Tage vor Saisonbeginn haben wir uns mit dem 28-jährigen Mittelfeldspieler über den Kader der Bresserberg-Elf, das Klever Saisonziel und die neue Qualität der fünft höchsten deutschen Fußball-Spielklasse unterhalten.

Fabio Forster, der 1. FC Kleve steht vor dem Saisonauftakt gegen den Aufsteiger FC Kray. Wo geht es für die Mannschaft in dieser Saison hin?

Forster: Wir wollen natürlich in erster Linie den Klassenerhalt schaffen. Nach den ersten drei Spieltagen können wir genauer sagen, wo wir uns befinden. Die Partien gegen Kray, Monheim und Ratingen sind die passenden Gradmesser. Aber keine Frage: Wir wollen uns definitiv früher retten als im vergangenen Jahr. Wenn wir diese Saison von unseren Zuschauern wieder so toll unterstützt werden wie letztes Jahr, bin ich absolut zuversichtlich.

Da war es trotz stattlicher 45 Punkte auf dem Konto erst am vorletzten Spieltag soweit. Ist der Kader denn nun merklich verstärkt worden?

Forster: Davon bin ich überzeugt. Unsere Verantwortlichen haben in diesem Sommer einen ausgezeichneten Job gemacht, dafür können wir uns als Spieler nur bedanken. In der vergangenen Saison sind wir immer wieder an Grenzen gestoßen, in denen uns mehr Breite im Kader gutgetan hätte. Nun haben wir diese Breite glücklicherweise. Dazu kommt: Auch in der Spitze haben wir uns verbessert, wenn ich an die unterschiedlichen Spielertypen denke. Die Neuzugänge bringen mächtig Schwung in die Mannschaft. Mit den in der Vorbereitung ausgefallenen Marvin Ehis, Abdullo Saidov und Sebastian Santana stößt bald zudem noch mehr Qualität zu uns.

Andre Trienenjost kommt mit eingebauter Torgarantie vom Landesligisten SV Sonsbeck. Fehlte Ihrem Team zuletzt ein klassischer Mittelstürmer?

Forster: Nun, wir haben auch in der vergangenen Saison viele Tore geschossen. Aber die Zahl klassischer „Neuner“ beim FC, ist in den vergangenen Jahren tatsächlich an einer Hand abzulesen. Andre Trienenjost wird unserem Spiel als echter Zielspieler guttun. Wenn man sich seine Statistiken ansieht, kann man sicher sein, dass er auch für uns treffen wird.

Ist die Oberliga stärker als je zuvor? Immerhin haben Vereine wie der Aufsteiger TVD Velbert oder der 1. FC Bocholt kräftig aufgerüstet.

Forster: Eigentlich höre ich jedes Jahr, dass das Niveau der Landesliga oder der Oberliga besser geworden sein soll. Ob das tatsächlich so ist, lässt sich aber nicht einfach aus den Namen der Neuzugänge ableiten. Aber klar, auch ich war verwundert, dass beispielsweise TVD Velbert beinahe täglich einen neuen, richtig starken Spieler aus dem Hut gezaubert hat. Es sind jetzt auch viele Spieler aus der Regionalliga oder sogar der dritten Liga in die Oberliga gewechselt. Das sind schon Ausrufezeichen. Auch der FC Kray ist ein starker Aufsteiger, der SV Straelen zudem ein richtig starker Absteiger. Da wird einiges auf uns zukommen, da bin ich mir ganz sicher. Zudem können wir keinen Gegner mehr überraschen. Wir sind im zweiten Oberliga-Jahr angekommen, wir sind also hinlänglich bekannt.

Woran muss die Mannschaft noch arbeiten? Woran Sie selbst?

Forster: Wir sind ein Team, das mit der Art, Fußball zu spielen, eine Reaktion des Gegners erfordert. Wir wollen also permanent Druck machen. Bei einem solchen System liegt es aber auf der Hand, dass man immer noch Details besser machen kann. Wir sollten so ehrgeizig sein, zu sagen: Das Pressing geht noch aggressiver, die Balleroberung noch schneller, die Sicherheit am Ball noch konstanter. Ich selbst will unserem Spiel noch stärker als bisher meinen Stempel aufdrücken. Auch, wenn ich mit meinen Leistungen im vergangenen Jahr zufrieden sein kann.

Wie blicken Sie auf die Vorbereitung zurück? Anfangs waren die Ergebnisse berauschend, zuletzt aber setzte es deutliche Niederlagen gegen den PSV Wesel oder den SV Schermbeck.

Seit Jahren ein Leistungsträger beim 1. FC Kleve: Kapitän Fabio Forster. Foto: Markus van Offern (mvo)