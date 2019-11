Kampfsport : Lebenslang ein Kämpfer

Die markant roten Boxhandschuhe begleiten Manfred Nuy durchs gesamte Leben. Der Kampfsportler hat nun ein Fotobuch über seine Laufbahn erstellt. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Der Klever Manfred Nuy ist sein Leben lang Kampfsportler durch und durch. Nun geht der 65-Jährige beruflich in Rente, sportlich aber bleibt er unentwegt: Er will den Spagat wieder beherrschen.

Wer etwas über die sportliche Laufbahn von Manfred Nuy erfahren will, muss keine Fragen stellen. Der 65-Jährige gibt auch so Antworten, springt von Thema zu Thema, die Anekdoten sprudeln förmlich aus ihm heraus. Immerhin blickt der Klever auf eine ganz besondere Laufbahn als Kampfsportler zurück, die es zu erzählen wert ist. Es gibt kaum eine Kampfkunst, der Nuy nicht nachgegangen ist: Judo, Selbstverteidigung, Kempo, Kickboxen, Sanda – er versuchte sich überall dort, wo das Eins-gegen-eins-Kräftemessen im Vordergrund steht. „Ich kämpfe nach all den Jahrzehnten immer noch und werde das auch bis an mein Lebensende tun“, sagt Manfred Nuy nun. Er steht vor einem neuen Lebensabschnitt, Anfang nächsten Jahres geht der Pförtner der LVR-Landesklinik in Rente. Passend dazu hat der Kampfsportler jüngst ein Buch veröffentlicht, das seinen Werdegang in Bild und Text zusammenfasst. „Mit all den Geschichten, die ich erlebt habe, könnte ich zig Bücher füllen“, sagt er. Nuy blickt auf unzählige Kämpfe, Titel, Trainingsstunden, Verletzungen, K.o.-Gänge und Operationen zurück.

Alles begann mit Bruce Lee. Anfang der 70er-Jahre war das. Der Klever Manfred Nuy saß im Kino, sah „Die Todesfaust des Cheng Li“. Sofort war seine Leidenschaft geweckt. „Bruce Lee ist ja auch ein schmächtiger, kleiner Kämpfer, der dennoch nie Angst gezeigt hat. Das passt zu mir“, sagt Nuy. In seiner Jugend fehlte es ihm, so erklärt er, bisweilen an Selbstbewusstsein. Bestärkt von Heldentaten Bruce Lees aber stieß Nuy auf jene Leidenschaft, die ihm in den Jahrzehnten danach über die Grenzen des Niederrheins hinaus eine Menge Respekt einbrachte. Heute ist er selbst eine Legende des hiesigen Kampfsports. Die Dankbarkeit zu Lee blieb, vor einigen Jahren besuchte er gar dessen Grab bei Seattle. „Vielleicht war aber schon vorher klar, dass ich ein Kämpfer werden würde“, leitet Nuy eine Anekdote ein, die ihn, so sagt er, bis heute prägt und an die er sich immer wieder zurückerinnert.

Info Meilensteine von Nuys Laufbahn als Sportler Prägung Zwölf Jahre trainierte Manfred Nuy regelmäßig in Holland, vor allem beim Niederländer Perry Ubeda. Zu dem mehrfachen Kickbox-Weltmeister baute er ein enges sportliches und privates Verhältnis auf. Trainer Bis heute führt er eine Kampfsportgruppe beim LVR in Hau, in der er selbst mittrainiert. Womöglich wolle er sich nach seiner Verrentung auch der Boxfabrik in Kleve anschließen. Leidenschaft Bekannt wurde Manfred Nuy in der Region auch durch seine Tätigkeit als DJ, Kellner und Türsteher – unter anderem in der Discothek Down Town und im Schweizerhaus. „Ich hab´ zugesehen, dass das alles immer seine Richtigkeit hatte“, sagt Manfred Nuy im Rückblick.

„Als ich sechs Jahre alt war, fuhr ich mit dem Fahrrad meines Bruders durch die Gegend“, blickt er zurück. Auf einer kleinen Müllkippe bei Rindern entdeckte der Junge Comichefte, für die er übers Gemäuer kletterte und sich so in große Gefahr brachte. Überzogen waren weite Teile der Halde nämlich von einer dünnen Eisschicht über einem kleinen Gewässer, die unter dem Gewicht Manfred Nuys einbrach. „Damals hätte es vorbei sein können. Dann würde ich jetzt nicht hier sitzen und Ihnen meine Lebensgeschichte erzählen“, sagt Nuy. Doch der Junior klammerte sich in Todesangst an eine im Eis festgefrorene Glasflasche, die ihm das Leben retten sollte. „An der Flasche zog ich mich hoch. Rückblickend war das der erste Moment, an dem ich merkte, dass mein Willen zu kämpfen größer ist als bei anderen“, erklärt er.

Ein geborener Kämpfer also. Seine Laufbahn begann in den Siebzigerjahren beim Roten Drachen in Kleve, nach einem Monat Judo und Selbstverteidigung wechselte er zum Kempo, einer aus Schlägen und Tritten bestehenden Sportart. Dann stieß er zum Kickboxen, dem er bis heute treu geblieben ist. Dabei schaffte Nuy es bis ins Deutsche Sanda-Nationalteam, einer dem Kickboxen ähnlichen Schlag- und Trittsportart. Bei der Europameisterschaft wurde er in der Klasse bis 70 Kilogramm Siebter. Mehrmals wurde er Deutscher und Westdeutscher Vizemeister, scheiterte jeweils an seinem härtesten Konkurrenten Hasan Akbas. Im Leichtkontakt kämpfte er sich gar bis in die erste Bundesliga vor, sogar zum Kampfrichter ließ er sich ausbilden. „Das Schwierigste daran war das Englisch.“ Die sportliche Karriere fand erst 1998 seinen Schlusspunkt, als er bei den Landesmeisterschaften nach einem üblen Tritt mit der Ferse ins Gesicht einen dreifachen Kieferbruch erlitt. „Da dachte ich: Jetzt ist es genug gewesen. Nachtragend war ich aber nicht. Im Ring kann man sich auf die Fresse hauen, danach gibt man sich aber wieder die Hand“, erklärt Nuy. So habe er den Treter als Bundestrainer gar zur Europameisterschaft in Griechenland begleitet.

„Kickboxen ist nicht wie Fußball, wo man immer hin und her spielt, immer an Taktik denkt, immer zum Torwart zurückpasst. Kickboxen ist direkter, echter. Beim Kickboxen willst du gewinnen, nur darum geht es. Am liebsten mit K.o.“, sagt er weiter. Besonders gerne habe er diesen Geist in der Vergangenheit nicht nur Nachwuchsboxern, sondern auch amerikanischen Luftwaffenpiloten weitergegeben. „Die waren Ende der 80er-Jahre in Kalkar stationiert. Mit den Jungs zu trainieren hat richtig Spaß gemacht. Die konnten richtig was einstecken“, sagt er.

Mittlerweile aber habe Nuy sein Sportpensum heruntergefahren. Keine Frage, die Ausrüstung müsse immer noch stimmen, sonst sei das Kickboxen zu gefährlich. Zwei Mal trainiert Nuy in der Woche, immer mit Boxhandschuhen, Mund- und Tiefschutz sowie Bandagen für die Gelenke. „Man muss auf sich aufpassen“, erklärt Nuy. Nach wie vor trainiert der 65-Jährige mit dem Nachwuchs, der Jüngste seiner Sportgruppe sei 16 Jahre alt. „Ich mache aber nur noch die abgespeckte Version. Wenn es mir zu hart wird, mache ich piano“, sagt er. Und dennoch: Ambitioniert bleibt Nuy.

Manfred Nuy beim Training in der Dreifach-Halle in Bedburg-Hau. Foto: Evers, Gottfried (eve)