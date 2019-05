Fußball : B-Liga 2: Appeldorn siegt deutlich im Kalkarer Derby

Kreis Kleve Ersatzgeschwächte Kalkarer verlieren in Weeze.

Concordia Goch - DJK Labbeck/Uedemerbruch II 5:1 (2:1). Nach langen Wochen des Wartens fuhren die Gocher wieder einen Dreier, obwohl sie bereits in der ersten Minute durch Jan-André Rütjes in Rückstand lagen. Doch Peter Peter Küppers und Mahmod El Mustapha sorgten für die Pausenführung. Erneut Küppers, René Schneider sowie Nils Huismann schraubten in Hälfte zwei das Ergebnis auf 5:1. Ein DJK-Akteur (80.) sah die Gelb-Rote Karte. „Aufgrund der zweiten Hälfte gewannen wir das hitzige, aber nicht unfaire Duell auch in der Höhe verdient“, meinte Gochs Trainer Dirk Ernesti zufrieden.