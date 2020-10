Fußball : Sven Schützek hadert mit dem fehlenden Spielglück

Kalkar Der Landesligist SV Hönnepel-Niedermörmter verliert beim Spitzenreiter SV Sonsbeck mit 0:1. Ab der 66. Minute spielen die Gäste in Überzahl, verpassen aber den Ausgleich.

Die SV Hö.-Nie. steckte aber nicht auf und hatte auch einige Gelegenheiten. In der 63. Minute scheiterte Florian Ortstadt an Keeper Tim Weichelt. Eng wurde es dann nochmal als Jannis Pütz (66.) nach einer Tätlichkeit gegen Marcel Schütze die Rote Karte sah, so dass der SV Sonsbeck in der Schlussphase in Unterzahl agieren musste. Zwei große Chancen boten sich in der Folge dem Gast durch Marvin Ellmann. In der 82. Minute verhinderte Robin Schoofs mit einem beherzten Einsatz einen Treffer des Torjägers. Nur 60 Sekunden später stand Ellmann vollkommen frei vor dem Sonsbecker Tor, doch seine Volleyabnahme ging haarscharf am Pfosten vorbei.