Fußball : Trainer Sven Schützek trifft auf seinen Ex-Klub

Kalkar Der Landesligist SV Hönnepel-Niedermörmter spielt am Sonntag beim TuS Fichte Lintfort. Der Coach sieht seine Mannschaft im Trainingsrückstand.

Trainer Sven Schützek kehrt nun zu seinem Ex-Verein zurück. Der 43-Jährige stand viereinhalb Jahre in Kamp-Lintfort an der Seitenlinie. „Ich habe den Verein in die Landesliga geführt und zwei Mal in der Klasse gehalten. Ich habe tolle Erinnerungen an meine Zeit dort. Das Drumherum ist also besonders. Ab 15.15 Uhr geht es für mich und meine Mannschaft aber nur um drei Punkte für Hö.-Nie.“, sagt Schützek.