Fußball : Kreispokal: SV Hönnepel-Niedermörmter zieht in die nächste Runde ein

Kreispokal: SV Hönnepel-Niedermörmter zieht in die nächste Runde ein

Kalkar Der favorisierte Landesligist setzt sich deutlich mit 5:0 beim B-Ligisten DJK Appeldorn durch. Bis zur Pause hält der Gastgeber allerdings ganz gut mit.

Der Fußball-Landesligist SV Hönnepel-Niedermörmter ist in die zweite Runde des Kreispokals eingezogen. Deutlich mit 5:0 (1:0) setzte sich die Mannschaft von Trainer Sven Schützek vor 120 Zuschauern gegen den B-Ligisten DJK Appeldorn durch.

So tat sich die SV Hönnepel-Niedermörmter in der ersten Halbzeit schwer. Allzu viele hochkarätige Chancen spielte sich der Favorit nicht heraus. Doch in der 26. Minute war dann Elidon Bilali zur Stelle, der die Führung zum 1:0 erzielte. Eren Canpolat hatte es zuvor mit einem Fernschuss versucht, den Appeldorns Schlussmann Simon Kelputt noch ins Zentrum abwehren konnte. Dort stand Bilali völlig frei und musste den Ball nur noch einschieben. Wenig später hatte die DJK, die von Sven Kleuskens trainiert wird, allerdings gute Gelegenheiten zum Ausgleich.