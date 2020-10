Fußball : SV Hönnepel-Niedermörmter will den Spitzenreiter ärgern

Marvin Hitzek (links) steht am Sonntag wieder im Kader der SV Hönnepel-Niedermörmter. Foto: Ja/Venn, J. (jven)

Kalkar Der Landesligist ist am Sonntag beim SV Sonsbeck zu Gast. Trainer Sven Schützek sieht eine „enorm anspruchsvolle Aufgabe“ auf sein Team zukommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Hans Sterbenk

Mit einem hochkarätigen Gegner bekommt es der Fußball-Landesligist SV Hönnepel-Niedermörmter am Sonntag, 15 Uhr, zu tun. Die Mannschaft von Trainer Sven Schützek spielt beim SV Sonsbeck. Der Gastgeber präsentierte sich in dieser Saison bislang in einer ausgezeichneten Verfassung und führt die Tabelle mit dem punktgleichen PSV Wesel an.

In den bisherigen sechs Begegnungen haben die Sonsbecker erst drei Gegentreffer zugelassen. Aber nicht nur der Defensivverbund hat es in sich, auch die Offensive ist vom Feinsten. So hat der Angriff um Klaus Keisers schon 22 Treffer erzielt.

Da kam es gut, dass die SV Hö.-Nie. in dieser Woche etwas für das Selbstvertrauen tun konnte. Nach der 1:5-Heimniederlage gegen BW Dingden am vergangenen Sonntag gab es es im Kreispokal einen 5:0-Auswärtserfolg beim B-Ligisten DJK Appeldorn. Damit zog das Team in die zweite Runde ein.

In Sonsbeck erwartet Sven Schützek eine weitere Leistungssteigerung seiner Mannschaft. „Das wird eine enorm anspruchsvolle Aufgabe. Wenn wir dort was mitnehmen wollen, muss bei uns alles passen“, sagt der Trainer. „Sonsbeck hat einen brutal guten Lauf und wird uns alles abverlangen. Aber wir werden uns auf keinen Fall verstecken.“