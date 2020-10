Fußball : SV Hö.-Nie. verpflichtet Baris Özcelik von Fichte Lintfort

Kalkar Der Abwehrspieler ist der vierte Neuzugang aus Kamp-Lintfort. Trainer Sven Schützek kennt seinen neuen Schützling sehr gut. Der Landesligist hat die Kaderplanung nun abgeschlossen.

Der 27-jährige Rechtsverteidiger stand zehn Jahre bei den Rot-Weißen unter Vertrag. „Baris ist ein echter Mentalitäts-Spieler mit überragender Physis, der uns auch charakterlich sehr weiterhelfen wird. Als ich gehört habe, dass er verfügbar ist, war ich positiv überrascht. Da haben wir schnell Nägel mit Köpfen gemacht“, sagt Sven Schützek, Trainer der SV Hönnepel-Niedermörmter. Er arbeitete während seiner viereinhalbjährigen Amtszeit bei TuS Fichte Lintfort bereits mit dem Abwehrspieler zusammen. „Es scheint für mich zu sprechen, dass Baris jetzt wieder unter mir spielen will“, so Schützek. Vor anderthalb Wochen hatte Özcelik gegen die SV Hö.-Nie. noch zur zwischenzeitlichen Führung der Lintforter getroffen. Die Liga-Begegnung endete 1:1.

Nach Stefan Kapuscinski und Florian Ortstadt sowie Co-Trainer Gianni Giorri ist Özcelik bereits der vierte Neuzugang von Fichte Lintfort, wo Sven Schützek bis Ende des vergangenen Jahres an der Seitenlinie stand. „Baris und ich sind befreundet und stehen daher permanent in Kontakt. Je öfter wir zuletzt über Fichte gesprochen haben, desto häufiger hörte ich, dass er sich dort nicht mehr ganz so wohl fühlt und womöglich eine Luftveränderung braucht“, sagt Schützek.