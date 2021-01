Fußball : Gabriel Derikx verstärkt die SV Hönnepel-Niedermörmter

Kalkar Der Neuzugang vom TuS Fichte Lintfort soll beim Landesligisten die Lücke schließen, die der Abgang von David Gehle hinterlassen hat.

Sven Schützek kennt Gabriel Derikx, wie so einige Kicker im Kader der SV Hönnepel-Niedermörmter, aus gemeinsamen Zeiten bei Fichte Lintfort, wo der Coach in der Hinrunde der vergangenen Saison noch auf der Bank gesessen hatte. „Er ist auf jeden Fall eine Verstärkung für uns. Ich bin froh, dass wir in der Offensive nach dem Verlust von David Gehle wieder eine Alternative mehr haben“, sagt Schützek. Derikx erzielte in dieser Saison für Fichte in sieben Spielen zwei Treffer und bereitete ein Tor vor.