Fußball : SV Hö.-Nie. geht favorisiert ins Derby beim RSV Praest

Kalkar/Emmerich Am Sonntag treffen die Landesligisten auf der Anlage des RSV aufeinander. Hö.-Nie.-Coach Sven Schützek ist von seinen Spielern begeistert. Sie hätten sehr gut trainiert.

Die Fußball-Landesligisten SV Hönnepel-Niedermörmter und RSV Praest spielen am Sonntag, 15 Uhr, um den Sieg im Lokalderby. In der heimischen Volksbank-Arena wollen die Emmericher die ersten Punkte der noch jungen Saison holen. „Die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir haben in den vergangenen Wochen zu viele Fehler gemacht, die wir nun abstellen müssen“, sagt RSV-Coach Roland Kock. Ihn stimme der Umstand, dass sein Team nach drei Auswärtspartien endlich wieder vor heimischem Publikum spielen dürfe, zuversichtlich. „Natürlich ist Hö.-Nie. der Favorit. Sie haben ganz andere Möglichkeiten als wir und eine hohe Qualität im Kader. Außerdem wollen sie oben angreifen“, sagt Kock, der seit 2003 beim RSV an der Seitenlinie steht.