Fußball : BV Sturm Wissel spielt eine gute Rolle

Trainer Marco Schacht muss sein Team in den kommenden Wochen bei Laune halten. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kalkar In der Kreisliga A steht das Team auf Rang drei. Seit vier Spielen ist die Mannschaft ungeschlagen. Trainer Marco Schacht hätte den guten Lauf gerne fortgesetzt.

Von Per Feldberg

Der BV Sturm Wissel befindet sich derzeit in der Corona-Zwangspause. „Sportlich gesehen ist die Unterbrechung der Spielzeit für uns natürlich sehr ärgerlich. Wir hatten gerade einen guten Lauf. Auf der anderen Seite ist diese Entscheidung aufgrund der aktuellen Infektionsentwicklung natürlich absolut richtig“, sagt Trainer Marco Schacht. Denn fußballerisch steht das Team in der Fußball-Kreisliga A, Gruppe eins, aktuell gut da.

Mit 14 Punkten aus sieben Spielen belegt es den dritten Tabellenplatz. „Das ist nach nur sieben Spieltagen bereits ein Punkt mehr, als wir zum Zeitpunkt des Saisonabbruches im Frühjahr nach 16 Spielen hatten“, sagt Schacht. „Damals sind wir mit drei Niederlagen in die Saison gestartet und konnten erst am siebten Spieltag unseren ersten Sieg feiern. Zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs standen wir auf dem letzten Platz. Ich weiß wirklich nicht, ob wir den Klassenerhalt sportlich geschafft hätten. Deshalb haben wir von den Regelungen, dass es keine Absteiger gab, natürlich profitiert“, sagt der Coach, der nun bereits in der vierten Saison für die sportlichen Belange der Wisseler verantwortlich ist. Für den bisher gelungenen Saisonauftakt sieht Marco Schacht gleich mehrere Gründe.