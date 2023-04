Fußball-Oberliga „1. FC Kleve hat mich nachhaltig geprägt“

So verkündete er vor wenigen Wochen seinen Abgang im Sommer. „Ich wollte die Mannschaft und den Verein nicht mitten in der Saison im Stich lassen. Zumal wir in der Tabelle damals noch deutlich schlechter dastanden“, sagt Schneider. Die Entscheidung, das Team von Trainer Umut Akpinar hinter sich zu lassen, sei hart gewesen. „Ich habe eine unheimlich schöne Zeit in Kleve gehabt. Persönlich habe ich mich weiterentwickelt. Umut hat mir sehr geholfen, die Fans standen immer hinter mir, und der Zusammenhalt in der Mannschaft ist besonders“, sagt Schneider. Der Verein habe ihm auch bei beruflichen oder studentischen Verpflichtungen immer den Rücken freigehalten. Zudem hat sich rund um Schneider mit den Ex-Klevern Leslie Rume und Sebastian Santana, Kapitän Fabio Forster sowie Außenverteidiger Mike Terfloth, der den Klub ebenfalls verlässt, eine Fünfer-Clique gebildet. „Diese tiefen Freundschaften werden bleiben“, sagt Schneider.