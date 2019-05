Mädchenfußball : Kämpferherzen in letzter Minute ins Finale

Bedburg-Hau B-Juniorinnen Niederrheinpokal: SV Bedburg-Hau - 1. FC Mönchengladbach 2:1 (0:1)

In einem echten Pokalthriller zog die U17 der Kämpferherzen ins Finale des Niederrheinpokals ein. Das Team von Trainer Sven Rickes drehte dabei einen Rückstand aus Hälfte eins. das goldene Tor erzielte die eingewechselte Anna Klucken in der Nachspielzeit.

Die Gastgeberinnen kamen auf einer gut besuchten Sportanlage am Duvenpoll in Warbeyen nach ausgeglichener Anfangsphase immer besser in die Partie. Mahee Derricks (10. Minute) kam zu einer ersten guten Gelegenheit, ließ diese aber ungenutzt. Im direkten Gegenzug erzielte die Gladbacher Kapitänin mit einem Sonntagsschuss über Judith Thieme im Tor der U17 hinweg das 1:0 (12.). Hau ließ sich davon aber nicht beeindrucken, sondern spielte geduldig weiter. Über viel Ballbesitz, eine gute Raumaufteilung und teils schöne Kombinationen schnürte das Rickes-Team die Gäste in deren Hälfte ein. So blieb Pia Landers nach Vorarbeit von Sophie Schneider frei vor der Torhüterin glücklos (25.), ehe Emily Kühn und Kira Zemlin mit Schüssen aus jeweils knapp 20 Metern das Tor verfehlten. Erneut Landers verpasste kurz vor dem Pausenpfiff den Ausgleich, sodass es mit 0:1 in die Pause ging.