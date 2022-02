Fußball-Kreisliga B : Julian Hartung übernimmt DJK Appeldorn

Kalkar Der 37-jährige Spielertrainer der SV Hö.-Nie. II wechselt im Sommer zum B-Ligisten. Er tritt die Nachfolge von Sven Kleuskens an, der zu Viktoria Winnekendonk zurückkehrt.

„Alle Seiten waren sich schnell einig, da man die gleichen Ziele verfolgt und eine ähnliche Fußball-Philosophie hat“, sagt Heiner Bettray, Pressewart der DJK Appeldorn. Der Klub will mit dem neuen Coach in der kommenden Saison im Rennen um den Aufstieg mitmischen. „Julian Hartung hofft, dass der aktuelle Kader, der gut eingespielt ist, zusammenbleibt. Er will sich das eine oder andere Spiel des Teams in der Rückrunde ansehen“, so Bettray.