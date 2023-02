Gocher Diskuswerferin hat einen großen Traum  Jule Gipmann will zur Europameisterschaft

Jule Gipmann hat sich vor Kurzem bei der NRW-Winterwurf-Meisterschaft den ersten Titel in diesem Jahr gesichert. Und direkt nach ihrem Erfolg dann wichtige Grundlagen für ein Jahr gelegt, in dem sich die Diskuswerferin von Viktoria Goch endlich den großen Traum vom Start bei einer internationalen Meisterschaft erfüllen will. Espoo heißt das Ziel der 21-jährigen Leichtathletin. In der mit gut 290.000 Einwohnern zweitgrößten Stadt in Finnland finden vom 13. bis 16. Juli die Europameisterschaften der Altersklasse U 23 statt. Und Jule Gipmann will im Nationaltrikot bei den Titelkämpfen in den Ring gehen.