Deutsche Leichtathletik-Meisterschaft :  Jule Gipmann erreicht Ziel bei der Premiere nicht

Goch Die Diskuswerferin von Viktoria Goch kommt bei den Titelkämpfen in Braunschweig mit 50,17 Metern nur auf Platz elf. Sie hatte auf den Einzug in den Endkampf gehofft.

Jule Gipmann hat bei ihrem ersten Start bei der Deutschen Leichtathletik-Meisterschaft der Männer und Frauen nicht erreicht, was sie sich vorgenommen hat. Die Diskuswerferin von Viktoria Goch musste sich am Sonntag bei den Titelkämpfen in Braunschweig mit einer Weite von 50,17 Metern, die sie bei ihrem einzig gültigen von drei Versuchen erzielte, und dem elften Platz begnügen. „Ich bin von Anfang an nicht richtig in den Wettkampf hineingekommen und schon ein wenig enttäuscht von meinem Ergebnis“, sagte Gipmann, die ihre persönliche Bestleistung vor kur­zem auf 55,02 Meter gesteigert hatte.

Die erste DM-Teilnahme sei aber eine wichtige Erfahrung gewesen. Sie hofft, dass sie bei ihrem wichtigsten Wettkampf in diesem Jahr davon profitieren wird – den Deutschen U-23-Meisterschaften, die am 26./27. Juni in Koblenz stattfinden. „Dann möchte ich einen Platz auf dem Treppchen erreichen“, sagte die Gocherin. Am Sonntag in Braunschweig war sie hinter Michelle Santer (Berlin, 53,04 Meter), Leia Braunagel (Baden-Baden, 52,56) und Antonia Kinzel (Ulm, 50,81) die viertbeste U-23-Starterin im Feld. In der aktuellen deutschen Bestenliste der Altersklasse nimmt Gipmann mit ihrer Bestweite von 55,02 Metern den ersten Rang ein. In Koblenz geht es für die Gocherin dann auch um einen Startplatz im deutschen Team für die U-23-Europameisterschaft in Tallinn (Estland).