Leichtathletik : Jule Gipmann knackt die 50-Meter-Marke

Jule Gipmann überbot ihre nur wenige Tage alte Bestmarke deutlich. Foto: Wolfgang Birkenstock

Goch Die 18 Jahre alte Diskuswerferin von Viktoria Goch steigert ihre Bestleistung beim Meeting in Osterode auf 51,62 Meter. Ihr nächstes großes Ziel ist jetzt die Deutsche Jugend-Meisterschaft, bei der sie erneut eine Medaille gewinnen will.

Von Joachim Schwenk

Jule Gipmann hat es geschafft. Die 18 Jahre alte Diskuswerferin von Viktoria Goch hat die 50-Meter-Marke in ihrem zweiten Wettkampf nach der Pause wegen der Corona-Krise geknackt. Wenige Tage zuvor hatte sie bei einem Sportfest in Dortmund ihr großes Ziel noch denkbar knapp verpasst, ihre bisherige Bestmarke aber schon erheblich von 48,36 auf 49,89 Meter gesteigert. Beim Meeting „Help at Corona“ in Osterode (Niedersachsen) schleuderte sie den 1,0 Kilogramm schweren Diskus jetzt deutlich über die für sie magische Grenze. Die Scheibe landete bei Gipmanns dritten Versuch bei 51,62 Metern.

Jule Gipmann hatte zwar damit gerechnet, dass ihr in Osterode der erste Wurf über 50 Meter gelingen könnte. „Das hat sich im Training angedeutet. Da habe ich schon einige Male Weiten über 50 Meter erzielt“, sagt sie. Überrascht war sie allerdings darüber, wie deutlich sie die Marke übertroffen hat. „Mit einer Weite von mehr als 51 Metern hatte ich noch nicht gerechnet“, sagt die Athletin der Viktoria, die auch während der Corona-Krise regelmäßig trainiert hat, als das Hubert-Houben-Stadion in Goch noch gesperrt war. Da absolvierte sie die Übungseinheiten mit ihrem Trainer Alex Borgers auf einem Feld direkt vor ihrer Haustür in Hassum.

Info Platz acht in der Frauen-Bestenliste Position Jule Gipmann ist die einzige deutsche Diskuswerferin der Altersklasse U 20, die in der Freiluft-Saison die 50-Meter-Marke übertroffen hat. In der deutschen Bestenliste der Frauen nimmt die 18-Jährige mit ihrer Weite derzeit Platz acht ein.

Der Wettkampf in Osterode war für sie nicht nur etwas Besonderes, weil sie sich einen sportlichen Traum erfüllt hat. Jule Gipmann startete auch im Frauenfeld, weil sie einzige Teilnehmerin der U-20-Altersklasse war. „Ich war zu Beginn schon ziemlich nervös, was auch an meinem ersten Versuch zu sehen war.“ Da kam sie lediglich auf 38,37 Metern. Doch im dritten Versuch gelang ihr dann der große Wurf, mit dem sie ihre Spitzenposition in der aktuellen deutschen U-20-Bestenliste festigte. Auf Platz zwei liegt Pia Northoff vom TV Wattenscheid, die den Diskus in ihrer Laufbahn schon auf 57,86 Meter geworfen hat, mit 49,22 Meter. Nort­hoff verzichtete auf einen Start in Osterode. „Sie war zuletzt nicht so gut in Form und scheint sich derzeit ganz auf das Training und die Vorbereitung auf die Deutsche Jugend-Meisterschaft zu konzentrieren“, sagt Jule Gipmann.

Die nationalen Titelkämpfe der Altersklassen U 20 und U 18, die vom 4. bis 6. September in Heilbronn stattfinden, sind jetzt auch das nächste große Ziel der Gocher Athletin. Dort will sie wie schon bei der Deutschen Winterwurf-Meisterschaft in Neubrandenburg, bei der sie sich im Februar mit 48,27 Metern die Silbermedaille gesichert hat, wieder aufs Treppchen kommen. „Eine Medaille will ich auf jeden Fall holen, vielleicht reicht es sogar zum Titel“, sagt Jule Gipmann, für die Anfang August ein neuer Lebensabschnitt startet. Dann beginnt die 18-Jährige, die ihr Abitur am Städtischen Gymnasium in Goch mit der Note 1,6 gemacht hat, ihr duales Studium als Steuerberaterin.