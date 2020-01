Leichtathletik : Jule Gipmann ist NRW-Meisterin

Goch Das 19-jährige Talent von Viktoria Goch siegt im Diskuswurf mit 46,98 Metern. „Das harte Training zahlt sich aus“, sagt sie.

„Das war natürlich ein perfekter Start ins neue Jahr. An diesem Wochenende kam viel Gutes zusammen. Das harte Training zahlt sich aus“, sagt Jule Gipmann. Wenig verwunderlich also, dass sie nun mit den besten deutschen Nachwuchs-Werferinnen trainiert. Gipmann nimmt aktuell an einem Lehrgang des Bundeskaders in Berlin teil. Dort misst sich die 19-Jährige mit jenen U-20-Athletinnen, auf die sie auch Mitte Februar treffen wird. Dann tritt Jule Gipmann bei der Deutschen Meisterschaft in Neubrandenburg (15./16. Februar) an.