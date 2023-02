Leichtathletin von Viktoria Goch Jule Gipmann vor Debüt im Nationaltrikot

Jule Gipmann hat für den Sommer zwei große Ziele. Sie will bei der Deutschen U-23-Meisterschaft erneut eine Medaille holen, nachdem sie 2021 Silber und im vergangenen Jahr Bronze gewonnen hat. Insgeheim träumt sie vom Titel, um den Medaillensatz komplett zu machen. Die Athletin will sich zudem für die U-23-Europameisterschaft in Espoo (Finnland) qualifizieren. Ihre Ambitionen will sie jetzt mit einer guten Leistung beim Werfer-Europacup in Portugal unterstreichen.