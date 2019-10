Jugendfußball : Kleves Nachwuchs erwartet niederländische Partner

Kleve Der SV Geinoord aus dem niederländischen Nieuwegein trainiert am Klever Bresserberg zwei Tage lang mit der U13 des FC.

Niko Hegemann, Übungsleiter der U13-Mannschaft des Oberliga-Klubs 1. FC Kleve, erwartet am Wochenende ein "Zeichen der Internationalität von Jugendlichen", so erklärt er unserer Redaktion. Der Grund: Mit dem SV Geinoord gastiert ein niederländischer Klub mit seiner D-Jugend am Schwanenstädter Bresserberg. Aus dem Umfeld der Großstadt Utrecht angereist, übernachten die Nachwuchskicker aus dem Nachbarland in der Klever Jugendherberge am Aussichtsturm. "Wir freuen uns sehr, dass hier eine solche Kooperation entsteht. Geinoord hat angefragt, ob sie bei uns und gegen uns spielen können. Wir haben natürlich sofort zugesagt", erklärt Trainer Hegemann. So wird sein U13-Aufgebot zu einem Testspiel gegen die Niederländer antreten und gar mit diesen trainieren.