Fußball : Oberhausens C-Junioren fordern Klever Jugend

Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Ein großer Name gastiert am Samstagnachmittag, 15 Uhr, am Klever Bresserberg: Die U15 des ehemaligen Bundesligisten Rot-Weiß Oberhausen tritt die Reise zur C-Jugend des Fusionsklubs an.

(niheg) In der ersten Runde des Niederrheinpokals wollen die Hausherren um die Trainer Markus Verkühlen und Daniel Lehnert dabei die Überraschung und zuhause das Weiterkommen schaffen. Hinter den C-Junioren der Rot-Blauen liegen drei intensive Wochen der Vorbereitung. „Die Jungs haben wirklich gut mitgezogen. Wir wollen topfit in die Rückrunde gehen“, sagt Lehnert: „Gegen Oberhausen sind wir sicherlich der Außenseiter, aber auch nicht chancenlos.“