Fußball : Kleves C-Junioren vor Schlüsselspiel

Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve In einer ganz entscheidenden Phase der Saison befinden sich gerade die C-Junioren des 1.FC Kleve. Im Kampf um einen der Relegationsplätze hat die Mannschaft von Markus Verkühlen und Daniel Lehnert nun am Samstag, 15 Uhr, den VfL Rhede zu Gast am Bresserberg.

Von Niko Hegemann

(niheg)Den Gastgebern gelang vor der Karnevalspause ein wichtiger 1:0-Sieg in Nettetal. „Das hat natürlich gut getan. Mit Rhede haben wir jetzt einen körperlich richtig starken Gegner“, sagt Verkühlen. Im Hinspiel besiegten die Schwanenstädter den VfL mit 1:0. Auch personell schaut es ordentlich aus: „Aufgrund des Ausfalls von Luc Nebelung können wir nicht aus dem Vollen schöpfen, sind aber ansonsten gut aufgestellt“, sagt Verkühlen, der außerdem betont: „Zuhause wollen wir alles daran setzen, zu punkten.“