Fußball : Als krasser Außenseiter zum KFC

Da war die Welt noch in Ordnung: Die C-Jugend des 1. FC Kleve ging im vergangenen Heimspiel in Führung. Am Ende unterlag man dem VfB Homberg mit 1:3.

Kleve Fußball: C-Junioren-Niederrheinliga: KFC Uerdingen – 1. FC Kleve (Samstag, 15 Uhr).

Die wohl stärkste Mannschaft der Niederrheinliga wartet am Samstagnachmittag um 15 Uhr auf die C-Junioren des 1. FC Kleve. Die Mannschaft von Markus Verkühlen und Daniel Lehnert gastiert an der Grotenburg beim unbesiegten Tabellenführer KFC Uerdingen. Zuletzt stand eine dreiwöchige Pflichtspielpause für die U15 auf dem Plan. In diese verabschiedete man sich mit einer Heimniederlage gegen die Sportfreunde Hamborn, es heißt nun, dieses Spiel abzuhaken und sich voll und ganz auf den KFC zu konzentrieren. Denn zuvor stimmten die Ergebnisse auf Seiten der Rot-Blauen, die im Tabellenmittelfeld auf einem Qualifikationsplatz stehen. Entscheidend wird sein, wieder an die stabilen Abwehrleistungen aus den ersten Spielen anzuknüpfen, da mit Uerdingen die gefährlichste Offensive der Liga wartet. „Wir wissen, dass da natürlich eine sehr starke Mannschaft auf uns wartet“, sagt das Trainerteam: „Dennoch müssen wir uns auch nicht verstecken. Schließlich haben wir dort auch nichts zu verlieren.“ Personell sieht es bisher recht gut aus, durch die Spielpause aufgrund der Herbstferien konnten auch die angeschlagenen Akteure ihre Blessuren auskurieren. Gegen Uerdingen kann die U15 also befreit aufspielen, ehe eine Woche darauf der Lokalrivale SV Straelen die Reise zum Bresserberg antreten muss.