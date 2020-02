Jugendfußball : Der dritte Streich: Fronhoffs bleibt beim 1. FC Kleve

Kleve Nach den Fußball-Trainern der Seniorenmannschaften des 1. FC Kleve, Umut Akpinar und Lukas Nakielski, hat nun auch A-Jugend-Übungsleiter Thorsten Fronhoffs seinen Vertrag am Bresserberg um ein weiteres Jahr verlängert.

In dieser Saison peilt die U19-Leistungsklassen-Mannschaft erneut den Aufstieg in die Niederrheinliga an. „Unabhängig vom Aufstieg soll in der kommenden Saison die Verzahnung der U19 mit den Seniorenmannschaften weiter intensiviert werden. Wir wollen noch professioneller arbeiten und auftreten“, sagt FC-Vorsitzender Christoph Thyssen.