Jugendfußball : Giro-Cup: viel Drama, wenig Überraschung

Foto: Markus van Offern (mvo)

Kreis Kleve Die erste Runde des Jugend-Kreispokals Prima-Giro-Cup ging zu großen Teilen am Wochenende über die Bühne. Wir werfen einen Blick auf die spannendsten Duelle und die größten Überraschungen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Niko Hegemann

Den Auftakt machten am Donnerstag die ersten D-Jugend-Mannschaften. Im Klever Lokalderby zweier Leistungsklassenteams setzte sich am Abend der Favorit aus Materborn deutlich mit 6:1 gegen den SV Rindern durch. Das Aufgebot des 1. FC Kleve war dann am Samstag an der Reihe und zog durch ein 3:0 über den SV Hönnepel-Niedermörmter ebenfalls eine Runde weiter.

In einer spannenden Partie setzte sich auch der dritte Nordkreisklub aus der Leistungsklasse durch: Die SGE Bedburg-Hau siegte auswärts beim Kevelaerer SV mit 2:1, musste dort aber in die Verlängerung ziehen. Ausgeschieden ist dagegen die Viktoria aus Goch: Die Weberstädter unterlagen vor heimischem Publikum dem SV Veert nach Elfmeterschießen mit 4:6. Die Segel streichen musste auch ein großer Name aus dem Südkreis, der SV Straelen wurde von der Jugendspielgemeinschaft Sevelen/Issum mit 5:1 aus dem Wettbewerb geworfen.

Auch die erste Runde in der Altersklasse der C-Jugend hatte einige dramatische Pokalbegegnungen zu bieten. Für einen sorgten die SGE und die JSG Sevelen/Issum: Bedburg-Haus Führung glichen die Gäste in der Schlussminute aus, nach einem Feldverweis gegen einen Akteur der Heimmannschaft gelang aber kein weiterer Treffer, ehe die Hausherren im Elfmeterschießen das bessere Ende auf ihrer Seite hatten und dadurch im Achtelfinale auf Grün-Weiß Appeldorn treffen.

Vom Elfmeterpunkt wurde auch die Begegnung zwischen Viktoria Goch und den Gästen der Jugendspielgemeinschaft Uedem/Keppeln entschieden. Michel van Afferdens Führungstreffer konnte Gochs Jannik Lommen ausgleichen, die Viktoria unterlag aber letztlich mit 3:5. In diesem Wettbewerb empfing zudem ebenfalls Materborn den SV Rindern, hier konnten die Gäste sich mit 5:2 durchsetzen, was gleichbedeutend mit einer Achtelfinalbegegnung gegen die U14-Mannschaft des 1. FC Kleve ist.

Ohne große Überraschungen verlief die erste Runde der B-Jugend. Am spannendsten war hier das torreiche Geschehen in Rindern: Die Gastgeber konnten die klassenhöhere JSG Uedem/Keppeln während der regulären Spielzeit und der Verlängerung ärgern, mit einem 5:5 ging es ins Elfmeterschießen, nachdem Jack Mars die Hausherren kurz vor dem Ende der Verlängerung gerettet hatte. Vom Punkt zeigten sich die Gäste aber als nervenstärker und treffen jetzt im Achtelfinale auf den Oberliga-Klub 1. FC Kleve. Durchsetzen konnte sich auch Alemannia Pfalzdorf, sodass es in der nächsten Runde zu einer Derbybegegnung mit Viktoria Goch kommt.