Fußball-Niederrheinliga der Jugend Erste Punkte für den Klever Nachwuchs

Die C-Junioren des 1. FC Kleve feierten unterdessen den ersten Saisonsieg. Die Klever Talente setzten sich durch einen Last-Minute-Treffer von Inricke Chejou mit 2:1 (1:0) im Heimspiel gegen den PSV Wesel durch. Canay Uguz hatte den Gastgeber in der 26. Minute mit einem Freistoßtor in Führung gebracht. Der PSV Wesel erzielte nach einer knappen Stunde den Ausgleich. Als die Defensive der Gäste in der 69. Minute einen Ball nicht klären konnte, schaltete Chejou am schnellsten und staubte zum Siegtreffer ab. „Es war ein hartes Spiel, ein Arbeitssieg. In der ersten Halbzeit waren wir klar besser, in der zweiten wurde Wesel immer stärker. Danach war es umkämpft. Zum Glück ist uns noch der Lucky Punch gelungen“, sagte Trainer Ole Kahl.