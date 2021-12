Porträt : Jürgen Elser macht nach 43 Jahren Schluss

Kreis Kleve Der 70-Jährige ist das Gesicht des Sportbildungswerks Kleve. Seit 1978 hat er die Außenstelle geleitet und sich ehrenamtlich für den Sport und die Gesellschaft eingesetzt. Nun übergibt er den Staffelstab an Silke Kallweit.

Jürgen Elser ist ein waschechter Veerter. Er wuchs im Gelderner Ortsteil in einfachen Verhältnissen an der Grunewaldstraße auf und verließ sie bis zum heutigen Tage als Wohnort nicht. Als Volksschüler machte er eine Lehre zum Verwaltungsangestellten bei der Kreisverwaltung Geldern. Der Aufstieg in den gehobenen Dienst wurde ihm wegen fehlender mittlerer Reife verwehrt. Also drückte er wieder die Schulbank und meldete sich an der Abendschule in Krefeld an, um diese nachzuholen und anschließend die Abiturprüfung am Friedrich-Spee-Kolleg in Neuss anzuhängen. Der Wunsch, einmal Lehrer zu werden, steckte schon länger in ihm. Und so besuchte er die pädagogische Hochschule in Neuss, die später in die Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf eingegliedert wurde. Im Rahmen seines Studiums mit den Fächern Deutsch und Sport kam er in den Genuss, das Skifahren zu erlernen. Über eine Zwischenstation bei der Anne-Frank-Schule in Geldern unterrichtete er von 1985 bis zu seiner Pensionierung vor gut sechs Jahren an der Realschule in Kevelaer.