Reitsport : Jolanda Douven gewinnt A**-Springen

Bedburg-Hau Beim Reiterverein Lohengrin-Hau wurde in 12 Prüfungen nach der Wettbewerbsordnung geritten.

„Mehrfach wurden wir von den Reitern und de Fan-Gemeinde, Opa, Oma, Onkel, Tante bzw. Mama und Papa nach dem kleinen ABC des Pferdesport angesprochen“, so die Vorsitzende weiter. Sichtlich stolz waren sie und ihr Team, dass es mehrfach ein großes Lob zu diesem WBO-Turnier erhielt. Kurzum der Bedarf nach der Klärung elementarer Fragen war vielfach vorhanden und wurde im Rahmen der Veranstaltung vollends geklärt. Da war es schon ein gutes Gefühl für die Nachwuchsreiter bzw. Turniereinsteiger, entsprechend vorbereitet in die Prüfung zu gehen und sich an diesem Tage dem Urteil von Ulrich Plein zu stellen, der am Richtertisch das Leistungsvermögen von Pferd und Reiter beurteilte. Und auch Klaus Steck, der als Parcourschef für die Erstellung der Hindernisse beim Reiterverein Lohengrin verantwortlich zeichnete, hatte Linienführung und Hindernisse der jeweiligen Prüfung im Rahmen der Wettbewerbsordnung angepasst. Und so machte es den Teilnehmern sichtlich Spaß, sich der Konkurrenz zu stellen auch wenn hier und da im Ergebnis nachgebessert werden muss. Aber dafür genoss man halt die Turnieratmosphäre ohne den Ehrgeiz zu übertreiben. Das zeigte sich unter anderem in der Stilspringprüfung in der ohne eine gewisse Zeitvorgabe geritten wurde.