Fortuna Keppeln : Jörg Schmuck neuer 1. Vorsitzender bei Fortuna

Uedem-Keppeln Jahreshauptversammlung: Neuwahlen und Ehrungen

(RP) In der Dorfschule in Keppeln begrüßte der scheidende zweite Vorsitzende der Fortuna Keppeln, Oliver Güttler, zur Jahreshauptversammlung 67 Mitglieder. Das Interesse an dem Verein ist groß, obwohl die Seniorenmannschaft abstieg und die zweite Mannschaft nur wenige Erfolge verbuchen konnte. Die Frauenmannschaft musste sich mit einem Platz im Mittelfeld zufrieden geben. Die verlorenen Spiele überwogen auch knapp bei den alten Herren. In der Jugendabteilung wurde der gesamte Uedemer SV als Spielgemeinschaft gemeldet und konnte einige Erfolge verbuchen. Einige Jugendliche und Kinder des SSV Louisendorf komplettieren die Jugendspielgemeinschaft.