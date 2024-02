Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern Das Ende der Ära Joachim Böhmer beim SV Nütterden

Bereits in der ersten Saison feierten Trainer und Team den Aufstieg in die Kreisliga A, in der allerdings der Klassenerhalt nicht geschafft wurde. „Wir haben die Liga damals einfach unterschätzt“, so Böhmer. Doch in der Saison 2018/2019 gelang erneut der Sprung ins Kreisliga-Oberhaus, in dem sich der SV Nütterden dann etabliert hat. „Natürlich werde ich die Mannschaft vermissen. Allerdings habe ich auch erkannt, dass sich gewisse Methoden eines Trainers irgendwann abnutzen“, sagt Joachim Böhmer, der sich mit seiner Mannschaft im zweiten Teil der Saison in der Tabelle noch um den einen oder anderen Platz nach oben verbessern möchte.