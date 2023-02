Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern Joachim Böhmer bleibt Trainer des SV Nütterden

Ewald Gertzen, Vorsitzender des SV Nütterden, freut sich, dass die Übungsleiter dem Verein die Zusage gegeben haben. „Wir sind sehr froh, drei Trainer zu haben, die sich voll und ganz mit dem SV Nütterden identifizieren und sehr erfolgreiche Arbeit abliefern“, sagt Gertzen. Böhmer hatte die Mannschaft direkt in seinem ersten Jahr als Coach in die Kreisliga A geführt. Dort gelang dem SVN im ersten Anlauf der Klassenerhalt zwar nicht, er kehrte aber 2019 in die Liga zurück.