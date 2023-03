Nachfolger von Sebastian Kaul steht fest  Jo Voß wird neuer Trainer der SGE Bedburg-Hau

Die SGE Bedburg-Hau hat einen Nachfolger für Trainer Sebastian Kaul gefunden, der im Sommer nach dann neun Jahren beim Landesligisten aufhören wird, weil er erst einmal eine Auszeit vom Fußball nehmen möchte. Der 31-jährige Jo Voß wird neuer Coach der SGE. Das teilte der Verein am Mittwoch mit. Die Entscheidung mag auf den ersten Blick überraschen, weil Voß in der Szene ein eher unbeschriebenes Blatt ist. Doch Jo Voß habe, so SGE-Vorsitzender Björn Mende, die Verantwortlichen in den Gesprächen davon überzeugt, dass er der richtige Mann für den Job sei.