Fußball : 1. FC: Altgen geht zurück zu Aldekerk

Jannis Altgen traf zuletzt am 15. Spieltag für den FC. Foto: van Offern

Kleve (RP) Die Kaderplanung des Oberliga-Klubs 1. FC Kleve geht weiter. Zwar ist der Klassenerhalt noch nicht perfekt, aller Voraussicht nach aber bleiben die Rot-Blauen der fünfthöchsten Spielklasse erhalten.

Stürmer Jannis Altgen wird seine Zelte am Bresserberg jedoch im Sommer abbrechen. Er kehrt zu seinem Heimatverein FC Aldekerk zurück, aktuell Siebter der Bezirksliga. Der 23-Jährige spielt seit 2017 für den FC, in dieser Spielzeit aber füllt er eine untergeordnete Rolle aus: In 588 Spielminuten traf er nur ein Mal.