Fußball : 1. FC: Jan-Luca Geurtz wechselt zum SV Sonsbeck

Kleve Zuletzt erhielt der 23-Jährige wenig Einsatzzeit in Kleve.

Schon seit der Saison 2016/2017 schnürt Jan-Luca Geurtz seine Schuhe für den 1. FC Kleve. Zuvor war er jahrelang für den Lokalrivalen Viktoria Goch aktiv. Nun folgt der nächste Wechsel: Im Sommer wechselt der beidfüßige Stürmer zum Landesligisten SV Sonsbeck. „Ich fühle mich dennoch weiterhin pudelwohl beim FC. Auf den Rest der Rückrunde freue ich mich sehr. Aber ich wollte mal wieder etwas Neues ausprobieren“, sagt Geurtz. Ein Angebot der sportlichen Leitung der Schwanenstädter schlug er aus. Zur Wahrheit aber gehört auch: Zuletzt spielte er unter Trainer Umut Akpinar nur selten. Zwar durfte er am Wochenende gegen die Sportfreunde Baumberg ob des Klever Verletzungspechs von Beginn an ran, zuvor aber war er wochenlang außen vor. In seinen drei Jahren am Bresserberg traf er 14 Mal ins gegnerische Tor.