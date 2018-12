Interview: Markus Wesendonk: „Ich fühle: Das ist die Full-House-Niere“

Goch Der Gocher stieg 2018 mit seinem Tennisteam auf, dann erhielt er die ersehnte Nieren-Transplantation.

Es ist Heiligabend, Markus Wesendonk schickt Weihnachtsgrüße und fügt an: „Die neue Niere läuft – mein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk“. Seit 26 Jahren leidet Wesendonk an einer chronischen Nierenerkrankung, die ihn mehrmals in der Woche zum Blutreinigungsverfahren in der Spezialklinik zwang. Dennoch ist er Vollblut-Sportler und tourt als Dialyse-Tennisspieler über die ganze Welt. Wesendonk gewann gar schon EM-Gold. Nun erhielt der 54-Jährige seine dritte Niere.