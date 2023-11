Nach der Trennung von Trainer Thomas Geist Das sagt Interimscoach Marcel Zalewski zur Lage bei der SV Hönnepel-Niedermörmter

Marcel Zalewski ist nach der Trennung von Trainer Thomas Geist erst einmal als Interimscoach der verantwortliche Mann an der Linie des Fußball-Landesligisten SV Hönnepel-Niedermörmter. Der 37-jährige Sportwissenschaftler aus Weeze, der als Grundschullehrer arbeitet, ist seit der vergangenen Saison als Co-Trainer beim Schlusslicht, das nach 15 Spieltagen noch ohne Sieg ist, erst zwei Zähler auf dem Konto hat und schon 15 Punkte von einem Nichtabstiegsplatz trennen. Zalewski, der die Trainer-A-Lizenz hat, kennt Abstiegskampf. In der vergangenen Spielzeit war er neben seinem Job bei der SV Hö.-Nie. in der zweiten Saisonhälfte Coach des Bezirksligisten TSV Weeze, den er beinahe noch ans rettende Ufer geführt hätte. Im Interview spricht er über die schwere sportliche Situation und die Gründe dafür.